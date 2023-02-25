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СБУ задержала коллаборанта, который при оккупации Купянска фабриковал дела против украинцев. Фото

Анна Паскевич
Расследования
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СБУ задержала коллаборанта, который при оккупации Купянска фабриковал дела против украинцев. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился на работу "экспертом" в оккупационное "управление внутренних дел" и фабриковал дела против украинцев. Предатель взят под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, житель Купянска в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов и добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

От захватчиков он получил должность "эксперта" в "экспертно-криминалистическом отделении" оккупационного органа.

СБУ задержала коллаборанта, который при оккупации Купянска фабриковал дела против украинцев. Фото

Коллаборант фабриковал дела против участников движения сопротивления, причем использовал для этого подброшенные "вещественные доказательства" и оформлял необходимые оккупантам "экспертные выводы".

Мужчина получал "зарплату" в российских рублях.

После освобождения Купянска он скрывался от правоохранителей в одном из частных домов, однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он взят под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Винниччине СБУ разоблачила предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Он предлагал "кандидатам" от 2 до 4 тыс. долларов в месяц, а сам оказался рецидивистом, "отсидевшим" 15 лет за разбой и групповое изнасилование.

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