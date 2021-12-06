СБУ задержала бежавшего с оккупированных территорий экс-боевика "Сомали". Фото

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала стрелка незаконной вооруженной группировки "Сомали". Он подтвердил, что непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют кадровые военнослужащие ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что мужчина – местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года. Злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НЗФ "ДНР", которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным ООС в районе населенных пунктов Широкая Балка, Пикузы (кол. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.

Отмечается, что мужчина вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, оставив ряды боевиков, и пытался избежать наказания. Правоохранители провели обыски по месту жительства стрелка и обнаружили "военный билет ДНР" и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

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Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее контрразведка СБУ совместно с военными ВСУ задержала на линии разграничения на Донбассе боевика "ЛНР", участвовавшего в обстрелах подразделений операции ООС в Донецкой области. Он также подтвердил наличие на оккупированных территориях кадровых российских военных. Мужчина потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Он попал в незаконные вооруженные формирования в 2018 году, где часто был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков. Во время обыска у мужчины был обнаружен ряд документов, подтверждающих принадлежность к группировке боевиков "ЛНР" и патроны.

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