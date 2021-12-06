СБУ задержала бежавшего с оккупированных территорий экс-боевика "Сомали". Фото
Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала стрелка незаконной вооруженной группировки "Сомали". Он подтвердил, что непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют кадровые военнослужащие ВС РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что мужчина – местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года. Злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НЗФ "ДНР", которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным ООС в районе населенных пунктов Широкая Балка, Пикузы (кол. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.
Отмечается, что мужчина вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, оставив ряды боевиков, и пытался избежать наказания. Правоохранители провели обыски по месту жительства стрелка и обнаружили "военный билет ДНР" и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее контрразведка СБУ совместно с военными ВСУ задержала на линии разграничения на Донбассе боевика "ЛНР", участвовавшего в обстрелах подразделений операции ООС в Донецкой области. Он также подтвердил наличие на оккупированных территориях кадровых российских военных. Мужчина потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Он попал в незаконные вооруженные формирования в 2018 году, где часто был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков. Во время обыска у мужчины был обнаружен ряд документов, подтверждающих принадлежность к группировке боевиков "ЛНР" и патроны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СБУ разоблачила одного из командиров воинской части Западного отряда, который тайно собирал сведения под грифом "тайно" по поводу арсеналов ракетного вооружения на территории Украины. Его действия могут иметь признаки государственной измены.
Также сотрудники СБУ в Донбассе обнаружили склад с оружием и боеприпасами, заложенный террористами "ЛНР". Укрытие было заложено и довольно тщательно замаскировано в старом заброшенном здании.