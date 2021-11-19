СБУ разоблачила командира воинской части, собиравшего секретные данные о ракетных арсеналах. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одного из командиров военной части Западного отряда, который тайно собирал сведения под грифом "секретно" по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного к российским спецслужбам и передачи данных, что может иметь состав государственной измены.

Как указали в пресс-службе силового ведомства, по месту жительства подозреваемого провели обыски. У военнослужащего были изъяты личный ноутбук и цифровой носитель информации (флешка), которые будут использованы в качестве вещественных доказательств.

"Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", – указано в сообщении.

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По факту задержания возбуждено уголовное производство по ст. 422 УК Украины (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата материалов, содержащих такие сведения). Командиру военчасти грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские спецслужбы разоблачили агента РФ, который собирал стратегическую информацию о перемещении военной техники ВСУ и передавал ее в штаб агрессора.