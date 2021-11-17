СБУ задержала пулеметчика боевиков "ЛНР" и показала видео допроса: рассказал о кураторах из РФ

В среду, 17 ноября, контрразведка СБУ совместно с военными ВСУ задержала на линии разграничения на Донбассе боевика "ЛНР", участвовавшего в обстрелах подразделений Операции Объединенных сил на территории Бахмутского района Донбасса. Он подтвердил наличие на оккупированных территориях кадровых российских военных.

Как сообщила пресс-служба СБУ, мужчина потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Задержанный сообщил, что является уроженцем Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также он рассказал, что присоединился к незаконным вооруженным формированиям в 2018 году, где часто был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков. Кроме того, боевик подтвердил, что видел среди руководства своего подразделения кадровых русских военных.

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"Но это уровень комбата и выше", – уточнил россиянин.

Во время задержания у него был обнаружен ряд документов, подтверждающих принадлежность к группировке боевиков "ЛНР" и патроны, в частности:

"военный билет ЛНР",

"временное удостоверение" жителя ОРДЛО;

снаряженный магазин от автомата Калашникова.

Пока ему уже сообщено о подозрении по двум статьям:

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой;

ст. 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) – предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее украинские военные в зоне ООС на Донбассе захватили беспилотный летательный аппарат противника. Оказалось, что он входит в российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Комплекс производится российским ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и находится только на вооружении РФ.

Также в Bellingcat обнаружили доказательства, что пыточную "Изоляция" контролирует Федеральная служба безопасности России. Тюрьма расположена во временно оккупированном Донецке. Представители спецслужб РФ пытались скрыться за вымышленными фамилиями. Однако расследователям удалось установить их личности.

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