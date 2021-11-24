СБУ обнаружила на Донбассе схрон с противотанковыми минами: оккупанты планировали их использовать против ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили склад с оружием и боеприпасами, заложенный террористами так называемой "ЛНР" на территории Северодонецкого района Луганской области. Тайник был заложен и довольно тщательно замаскирован в старом заброшенном здании.

Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, среди прочего здесь обнаружили противотанковые мины с тротилом, весом более 40 кг. Предварительно известно, что тайник был заложен пророссийскими боевиками в 2014 году.

"Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники", – указано в сообщении.

Видео дня

Правоохранители перечислили боевые припасы, которые были изъяты из тайника:

5 противотанковых мин ТМ-62;

12 гранатометов;

7 боевых гранат разных модификаций;

3 противопехотные мины МОН-50.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Донецке 24 ноября произошел взрыв гранаты. В результате пострадали два человека, один из которых позднее умер.