СБУ сообщила о подозрении экс-депутату-предателю, отрицавшему существование Украины на шоу Скабеевой. Фото

Бывший народный депутат Украины (2006-2007) Сергей Полищук заочно получил подозрение о государственной измене. Предатель за деньги ФСБ РФ отрицал существование нашей страны на ток-шоу кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой.

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Служба безопасности Украины на официальном сайте 11 сентября сообщила, что Полищук скрывается за рубежом. "Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", – отметили в ведомстве.

Следователи установили, что до начала полномасштабного вторжения он регулярно посещал Москву для участия в пропагандистских программах Скабеевой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время выступлений на ток-шоу "60 минут" экс-нардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял вражеские нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

У СБУ есть доказательства, что за участие в пропагандистской программе бывший украинский политик получил значительное денежное вознаграждение.

Чтобы замаскировать "транзакцию", ее организаторы из России проводили платеж через финучреждения третьих стран.

Свою деятельность экс-нардеп координировал с представителями ФСБ страны-агрессора, от которых получал деньги.

Кроме этого, по данным OBOZREVATEL, Полищук через защищенные каналы связи регулярно передавал в спецслужбы РФ информацию об отдельных государственных и политических деятелях, настроениях в обществе и другую оперативно весомую информацию, за что тоже получал деньги и соответствующее положительное отношение к себе от представителей военно-политической верхушки РФ.

Полищуку объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сергею Полищуку 49 лет. Он был в 5-м созыве Верховной Рады с 25 мая 2006-го по 23 ноября 2007 года от "Блока Юлии Тимошенко" (№ 117 в списке). Также работал советниками у: первого вице-премьера (2006-2007), министра молодежи и спорта (2006-2019), министра финансов (2010-2014).

Осторожно, видео снято кремлевской пропагандой!

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он причастен к финансированию агрессии России против Украины – с начала полномасштабного вторжения бизнесмен "влил" около 2 миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ.

– Бюро экономической безопасности совместно с СБУ также объявили подозрение российскому олигарху Михаилу Шелкову. Он подозревается в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

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