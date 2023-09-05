СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману: он причастен к финансированию войны против Украины

Служба безопасности Украині сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Он причастен к финансированию агрессии России против Украины. Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия за границей.

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С начала полномасштабного вторжения России Фридман "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов государства-террориста России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопаности, олигарх финансировал Тульский патронный завод, который производит патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где оккупанты производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России.

В целях финансирования военных проектов Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок России, воюющих в Украине. По информации СБУ, страховые компании олигарха взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков.

Фридман обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что российская компания X5 Retail Group, совладельцем которой является подсанкционный олигарх Михаил Фридман, сотрудничает с минобороны РФ – предприятием "Военторг", обеспечивающим военных формой и едой.

Напомним, США расширили персональные санкции против россиян. Так, в список внесены основатели российской "Альфа-Групп" Петр Авен и Михаил Фридман, а также Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

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