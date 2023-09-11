СБУ провела обыски у засветившегося на росТВ экс-нардепа-предателя: к каким схемам он причастен. Эксклюзивные подробности

В доме бывшего украинского нардепа Сергея Полищука, который скрывается за границей, провели обыски. Ему официально объявили подозрение в госизмене.

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Кроме того, одиозный политик подозревается в причастности к преступным схемам, связанным с компанией страны-агрессора РФ "Газпром". Об этом OBOZREVATEL узнал от собственных источников в украинских спецслужбах.

Фотографии, которые получило наше издание, свидетельствуют: предатель хранил у себя дома оружие и книги о "русских святых".

Бывший народный депутат Украины (2006-2007), по данным следствия, выступал посредником между некоторыми должностными лицами российского "Газпрома" и представителями НАК "Нафтогаз Украины".

В результате таких взаимоотношений он наладил схему продажи российского газа в Украине в обход санкций и без уплаты налогов в украинский бюджет. За это подозреваемый получал значительное финансовое вознаграждение. Кроме того, он способствовал экономическому росту Российской Федерации за счет перенаправления украинских денег в РФ через оффшорные компании.

11 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что заочно объявила подозрение Полищуку по двум статьям УК:

▪️ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

За это экс-парламентарию грозит до 15 лет за решеткой. Отмечается, что он сотрудничал с российской пропагандой (в частности, ездил в Москву на шоу Ольги Скабеевой в качестве гостя), за что получал деньги от ФСБ РФ.

Фигурант поддерживал агрессивную политику России в отношении Украины, публично отрицал существование Украинской государственности, распространял кремлевские нарративы.

Кроме того, по данным нашего издания, Полищук через защищенные каналы связи регулярно передавал спецслужбам страны-агрессора информацию об отдельных государственных и политических деятелях, настроениях в украинском обществе и прочее.

Подозреваемый скрывается от правосудия за границей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре контрразведчики СБУ разоблачили агента российской разведки, действующего под прикрытием волонтерского фонда. Мужчина разведывал информацию о расположении Сил обороны на территории региона, а в переписке с врагом радостно отчитывался о последствиях ударов РФ по городу.

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