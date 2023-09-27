СБУ сообщила о подозрении экс-адвокату Медведчука и Шария, устроившегося в "правительство РФ" на Херсонщине

Официальное подозрение от Службы безопасности Украины получил Валентин Рыбин – бывший украинский адвокат, который работал с Виктором Медведчуком и Анатолием Шарием. Он стал на сторону России и сейчас поставлен оккупантами во главе "организационно-правового департамента министерства информполитики РФ" на оккупированной территории Херсонской области.

Процедуру провели заочно, поскольку коллаборант скрывается от правосудия на ВОТ Украины. "Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – сообщила на сайте пресс-служба СБУ 27 сентября.

Украинец, согласно собранной доказательственной базе, нарушил ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

В 2022 году, в начале полномасштабной войны, развязанной Россией, он выехал из Украины и уже из-за границы опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, призывая сограждан прекратить сопротивление российским захватчикам.

Видео дня

Позже Рыбин прибыл в временно оккупированную часть Херсонской области, где получил руководящую должность от местной т.н. администрации.

Работая в этой структуре, предатель выполняет задачи Москвы по усилению оккупационного режима, массово распространяет пророссийскую пропаганду и помогает врагу.

Более того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в т.н. "законодательное собрание Херсонской области" осенью этого года.

Рыбин организовал себе предвыборную кампанию, в которой выступал в поддержку России и агитировал местных жителей поддерживать страны-агрессора.

Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как писал OBOZREVATEL:

– В сентябре в Бериславском районе Херсонской области Служба безопасности Украины задержала мать и дочь, которые помогали противнику. Когда регион был под оккупацией, они предложили российским захватчикам помощь и содействовали им в подготовке фейкового референдума, проведенного в 2022 году.

– Ранее в Николаевской области разоблачили сеть вражеских "шпионов", организатором которой был работник местного оборонного предприятия. К преступной деятельности он привлек свою жену и еще двух человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!