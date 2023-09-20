СБУ разоблачила агентурную сеть российского ГРУ, действовавшую на оборонном заводе Николаевщины. Фото

В Николаевской области разоблачили сеть вражеских "шпионов", организатором которой был работник местного оборонного предприятия. Главное управление генштаба РФ (более известное как ГРУ) завербовало мужчину еще во время его учебы в военном институте бывшего СССР.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину агент находился в "режиме ожидания". Когда страна-агрессор развязала большую войну, он был "расконсервирован". Об этом 20 августа сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ведомство установило, что пособники оккупантов собирали и передавали разведданные о количестве и видах военной техники Сил обороны, прибывающих в регион, в частности для ремонта и техобслуживания.

У СБУ есть доказательства, что подозреваемый сам создал агентурную сеть. К преступной деятельности он привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и двух знакомых: из Николаева и Очакова.

На заводе организатор и его жена тайно собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения. Для этого преступники использовали свой доступ к секретной документации и другим закрытым сведениям режимного объекта.

Двое сообщников пары отслеживали места базирования и маршруты перемещения украинских воинов, в частности тех подразделений, которые были привлечены к контрнаступательным операциям на юге страны.

Агенты страны-агрессора передавали сведения организатору сети, а он отчитывался перед своим российским куратором. Украинец общался с россиянином через анонимные чаты одного из мессенджеров.

СБУ заявила, что ее контрразведка сработала на опережение – своевременно разоблачила агентурную сеть РФ и задержала всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных.

Были проведены обыски. Правоохранители нашли российские документы, запрещенную коммунистическую символику и незарегистрированное оружие.

Трем задержанным официально объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Четвертому фигуранту инкриминировано ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд поместил всех четырех предателей под стражу. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

"Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – подытожили представители ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно СБУ поймала пророссийского блогера, который вещал на 17-тысячную аудиторию о необходимости уничтожать стратегическую инфраструктуру во Львове.

– К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили мужчину, который пытался усложнить передвижение подразделений Вооруженных сил Украины во время боев за Лиман Донецкой области.

– А в Херсоне Служба безопасности задержала предательницу, работавшую на депутата Госдумы РФ. Женщина сама предложила агрессору помощь и корректировала российские обстрелы нашей территории.

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