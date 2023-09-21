СБУ задержала на Херсонщине семью коллаборантов, которая помогла РФ провести фейковый референдум в 2022 году. Фото

В Бериславском районе Херсонской области Служба безопасности Украины задержала мать и дочь, которые помогали противнику. Когда регион был под оккупацией, они предложили российским захватчикам помощь и содействовали им в подготовке фейкового референдума, проведенного в 2022 году.

Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. Ведомство назвало предателей одними из организаторов подставного голосования.

Женщины входили в оккупационную "избирательную комиссию" одного из поселков района. Они проводили подворный обход и собирали голоса местных жителей за то, чтобы Херсонская область Украины "присоединилась" к Российской Федерации.

Если украинцы отказывались голосовать за, приспешницы врага угрожали им заключением в российских застенках.

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Известно, что коллаборанток во время этой процедуры сопровождали вооруженные боевики.

Предательницы также занимались фальсификацией итогов т. н. референдума в пользу Кремля.

Когда Силы обороны Украины прогнали захватчиков, мать и дочь остались на территории района с надеждой, что об их преступлениях не узнают. Однако все преступники, которые содействовали врагу, должны понести справедливое наказание.

Сейчас обе украинки задержаны и арестованы. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Служба безопасности раскрыла новые преступления скрывающегося в России известного прокремлевского блогера-миллионщика Юрия Подоляки. Он замешан в координации ракетных обстрелов РФ по Николаеву в начале полномасштабной войны.

– А в Белой Церкви Киевской области СБУ поймала интернет-агитатора, который делился российской пропагандой, в частности о "внешнем управлении Украины". Подозреваемому 36 лет.

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