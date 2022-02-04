СБУ разоблачила серийного псевдоминера, который 'терроризовал' Харьков: удалось выяснить его мотив. Видео

Служба безопасности Украины разоблачила 39-летнего харьковчанина, который регулярно сообщал о ложных минированиях государственных учреждений. По предварительным данным, злоумышленник мотивировался личной неприязнью к правоохранительным органам, а также к власти в целом.

На счету у псевдоминера по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что мужчина "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры. Также стражи порядка установили, что псевдоминер при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождения.

Видео дня

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция наказания по статьям предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Кроме этого, злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его противоправных действий.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила троих злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома. Ими оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области.

Стоит отметить, что с начала года украинские правоохранители получили около 1000 сообщений о "минировании" почти 10 тыс. объектов. При этом 70% из них поступало преимущественно с территории Российской Федерации, ОРДЛО, еще 10% таких "сигналов" за последний месяц получено из Республики Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр МВД Денис Монастырский также сообщал, что активизацию ложных сообщений о минировании различных объектов в Украине правоохранители называют элементом гибридной войны против страны. Большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. Глава МВД добавил, что сообщениями о минировании пытаются посеять панику среди украинцев.