СБУ разоблачила заказчиков массовых псевдоминирований в Черкасской области: появились подробности. Видео

Служба безопасности Украины разоблачила троих злоумышленников, которые по заказу сообщали о ложных минированиях учебных заведений, торговых центров и жилых домов. Ими оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области.

Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые Российская Федерация использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном, объяснили, что "заминированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься. В ходе обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, с начала года украинские правоохранители получили около 1000 сообщений о "минировании" почти 10 тыс. объектов. При этом 70% из них поступало преимущественно с территории Российской Федерации, ОРДЛО, еще 10% таких "сигналов" за последний месяц получено из Республики Беларусь.

Ранее министр МВД Денис Монастырский также сообщал, что активизацию ложных сообщений о минировании различных объектов в Украине правоохранители называют элементом гибридной войны против страны. Большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. Глава МВД добавил, что сообщениями о минировании пытаются посеять панику среди украинцев.

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