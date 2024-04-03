СБУ разоблачила пять пророссийских агитаторов в разных регионах Украины. Фото

В Украине разоблачены еще четыре пророссийских агитатора. Все они публично восхваляли российского диктатора и оправдывали вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности. Отмечается, что они действовали в разных регионах нашего государства.

Злоумышленники также призывали к захвату власти в Украине и героизировали военные преступления рашистов.

В частности, в Винницкой области был задержан местный хакер, который с помощью компьютерных программ создал фейковое "видеообращение" одного из бывших высокопоставленных чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok.

В его "выступлении" звучали провокативные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины и совершению массовых беспорядков на улицах столицы. Таким образом, фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве и других регионах нашего государства.

Кроме того, в Киевской области был задержан бывший депутат Фастовского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ. По данным следствия, он позиционировал себя как "эксперт-политолог" и в собственном видеоблоге публиковал кремлевские нарративы по агрессивной войне против Украины.

Для распространения враждебного контента злоумышленник использовал свой YouTube-канал, а также страницы в Telegram, TikTok и Instagram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей.

На Прикарпатье киберспециалисты СБУ разоблачили сторонника Депутата госдумы РФ Леонида Слуцкого, являющегося главой прокремлевской партии ЛДПР. Фигурант распространял на своей странице в "Одноклассниках" публичные выступления российского чиновника в поддержку агрессивной войны против Украины.

По сообщению правоохранителей, в Донецкой области киберспециалисты СБУ задержали жителя Краматорска, идеологического сторонника рашизма. В русских соцсетях фигурант оправдывал захват части восточных районов Украины и героизировал русских оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Преступные действия агитатора из Винницкой области дополнительно квалифицированы по ст. 109 Уголовного кодекса.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали брата и сестру, которые планировали диверсию на стратегических объектах "Укрзализныци". В первую очередь их интересовали железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении гендиректору завода в РФ, который производит крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине. Речь идет о руководителе российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" Сергея Богатикова, ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что в Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Речь идет о четырех работниках автотранспортных предприятий облцентра.