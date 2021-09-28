СБУ предупредила хищение оружия из воинской части: продажи организовал начальник склада. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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СБУ пресекла продаж оружия ВСУ

В Николаеве военнослужащий Вооруженных сил хотел организовать "распродажу" оружия и боеприпасов со склада ракетно-артиллерийского вооружения своей части. Преступную схему разоблачила Служба безопасности Украины.

Предполагаемый организатор преступления являлся начальником склада. Он уже задержан. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как установило следствие, с одной из воинских частей в Николаеве пропало большое количество оружия, в частности – десятки тысяч боевых патронов, сотни снарядов, мин и проч.. Выяснилось, что подозреваемый перевез "товары" в новое помещение, расположенное неподалеку от части.

Видео дня

Похищенное злоумышленник реализовывал "заинтересованным лицам", написала пресс-служба СБУ. Среди покупателей был и местный криминалитет.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.

Задержание украинского военнослужащего

В доме начальника склада и в месте хранения похищенного военного имущества были проведены обыски. Правоохранители обнаружили там:

  • 40 артиллерийских и минометных мин;

  • 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;

  • почти 600 артиллерийских снарядов;

  • 216 гранатометных выстрелов ВОГ17;

  • около 600 осветительных реактивных ракет;

  • 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;

  • восемь разрывных зарядов;

  • дымовые и противотанковые гранаты;

  • почти 34 тысячи патронов разных калибров;

  • 49 взрывателей М6 и М12.

Гранаты и РПГ-22, которые "продавал" начальник склада
СБУ провела обыски
Похищенные боеприпасы

Следователи подозревают, что к масштабной преступной схеме могут быть причастны и другие лица. Они устанавливаются.

Военный арсенал пытались незаконно продать

Задержанному военнослужащему ВСУ объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Если вину мужчины докажет суд, военному грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Видео задержания и обысков:

Как писал OBOZREVATEL:

  • ГБР ранее установило, что на Закарпатье старшина воинской части продавал наркотики военным. Кроме того, он незаконно сбывал военное имущество. Теперь задержанному грозит 12 лет за решеткой.

  • А одного из чиновников Минобороны поймали на взятке в 30 тысяч долларов. Он обвиняется в вымогательстве денег за незаконную передачу земель Минобороны под жилую застройку.

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