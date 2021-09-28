СБУ предупредила хищение оружия из воинской части: продажи организовал начальник склада. Фото и видео
В Николаеве военнослужащий Вооруженных сил хотел организовать "распродажу" оружия и боеприпасов со склада ракетно-артиллерийского вооружения своей части. Преступную схему разоблачила Служба безопасности Украины.
Предполагаемый организатор преступления являлся начальником склада. Он уже задержан. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как установило следствие, с одной из воинских частей в Николаеве пропало большое количество оружия, в частности – десятки тысяч боевых патронов, сотни снарядов, мин и проч.. Выяснилось, что подозреваемый перевез "товары" в новое помещение, расположенное неподалеку от части.
Похищенное злоумышленник реализовывал "заинтересованным лицам", написала пресс-служба СБУ. Среди покупателей был и местный криминалитет.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.
В доме начальника склада и в месте хранения похищенного военного имущества были проведены обыски. Правоохранители обнаружили там:
40 артиллерийских и минометных мин;
129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
почти 600 артиллерийских снарядов;
216 гранатометных выстрелов ВОГ17;
около 600 осветительных реактивных ракет;
49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;
восемь разрывных зарядов;
дымовые и противотанковые гранаты;
почти 34 тысячи патронов разных калибров;
49 взрывателей М6 и М12.
Следователи подозревают, что к масштабной преступной схеме могут быть причастны и другие лица. Они устанавливаются.
Задержанному военнослужащему ВСУ объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
Если вину мужчины докажет суд, военному грозит тюремный срок от трех до семи лет.
Видео задержания и обысков:
Как писал OBOZREVATEL:
ГБР ранее установило, что на Закарпатье старшина воинской части продавал наркотики военным. Кроме того, он незаконно сбывал военное имущество. Теперь задержанному грозит 12 лет за решеткой.
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