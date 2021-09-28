СБУ предупредила хищение оружия из воинской части: продажи организовал начальник склада. Фото и видео

В Николаеве военнослужащий Вооруженных сил хотел организовать "распродажу" оружия и боеприпасов со склада ракетно-артиллерийского вооружения своей части. Преступную схему разоблачила Служба безопасности Украины.

Предполагаемый организатор преступления являлся начальником склада. Он уже задержан. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как установило следствие, с одной из воинских частей в Николаеве пропало большое количество оружия, в частности – десятки тысяч боевых патронов, сотни снарядов, мин и проч.. Выяснилось, что подозреваемый перевез "товары" в новое помещение, расположенное неподалеку от части.

Видео дня

Похищенное злоумышленник реализовывал "заинтересованным лицам", написала пресс-служба СБУ. Среди покупателей был и местный криминалитет.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.

В доме начальника склада и в месте хранения похищенного военного имущества были проведены обыски. Правоохранители обнаружили там:

40 артиллерийских и минометных мин;

129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;

почти 600 артиллерийских снарядов;

216 гранатометных выстрелов ВОГ17;

около 600 осветительных реактивных ракет;

49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;

восемь разрывных зарядов;

дымовые и противотанковые гранаты;

почти 34 тысячи патронов разных калибров;

49 взрывателей М6 и М12.

Следователи подозревают, что к масштабной преступной схеме могут быть причастны и другие лица. Они устанавливаются.

Задержанному военнослужащему ВСУ объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Если вину мужчины докажет суд, военному грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Видео задержания и обысков:

Как писал OBOZREVATEL: