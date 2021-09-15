Чиновника Минобороны поймали на взятке в $30 тысяч. Фото, видео и все подробности

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Чиновника Минобороны поймали на взятке в $30 тысяч. Фото, видео и все подробности

Чиновник Министерства обороны был пойман на взятке в 30 тысяч долларов. Он обвиняется в вымогательстве денег за незаконную передачу земель Минобороны под жилую застройку.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в преступную группу входил начальник Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и должностные лица органов местного самоуправления.

Задержание чиновника Минобороны

Следствие установило, что злоумышленники вымогали от застройщика 45 тысяч долларов за содействие в строительстве жилых домов в Гостомеле, Киевской области на землях, что находятся в аренде в Минобороны. Так, представитель местной власти за 15 тысяч долл согласился помочь в незаконной схеме.

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Впоследствии глава ОТГ и посредник получили 10 тысяч долл за принятие нужного решения на сессии этой общины. Позже на взятке в 20 тысяч долларов был пойман чиновник Минобороны. Правоохранители провели задержание в служебном помещении министерства, где проходила незаконная сделка.

Изъятые деньги

Были проведены обыски по месту работы и проживания участников преступной группы. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении. Предварительная квалификация преступления – получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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