На Закарпатье разоблачили военного, торговавшего наркотиками и имуществом воинской части. Фото

На Закарпатье старшина воинской части продавал наркотики военным. Кроме того, он незаконно сбывал военное имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Следователи выяснили, что подозреваемый получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки" от других поставщиков.

4 августа военный продал 52 грамма метамфетамина за 75 тысяч гривен. 30 августа его задержали с поличным, когда он пытался продать около 300 гр наркотика за 405 тысяч грн.

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Кроме того, подозреваемый за 1700 долларов продал прибор ночного видения и 20 штык-ножей (10 тысяч грн).

Военному сообщили о подозрении. Начато уголовное производство по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины). Ему грозит тюремный срок до 12 лет с конфискацией имущества.

На данный момент следствие устанавливает причастность к преступлению других военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области ГБР разоблачило схему "продажи" статусов "участника боевых действий" лицам, которые не были в зоне ООС. Подозреваемый организатор – командир роты одной из воинских частей – задержан.