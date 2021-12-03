СБУ направила в суд дело Семенченко: в чем обвиняют экс-нардепа

Досудебное расследование по подозрению бывшего народного депутата Семена Семенченко и других соучастников в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием завершено. Служба безопасности Украины направила в Шевченковский районный суд Киева соответствующий обвинительный акт.

Следователи спецслужбы в ходе досудебного расследования установили, что Семенченко и другие организаторы создали незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ряды незаконного формирования вошли бывшие военнослужащие и участники боевых действий, проводившие военную, строевую и физическую подготовку. Отмечается, что на их вооружении находились огнестрельное оружие и взрывчатка.

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Кроме того, СБУ получило доказательства организации Семенченко террористического акта, выстрела из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено информагентство "112-Украина", которое состоялось в июле 2019 года.

В общей сложности по этому уголовному делу силовики сообщили о подозрении и направили обвинительный акт в отношении 9 человек.

Напомним, что Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность так называемой частной военной компании в марте этого года. Следствие установило, что к ее созданию причастны Семенченко, а также "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Кроме того, они могли являться организаторами и участниками схемы контрабанды военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации. Детали продавали украинским госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам. Тогда же СБУ обнародовала доказательства по делу о незаконных поставках военных товаров из РФ. Посмотреть их можно по ссылке.

В настоящее время Семенченко, в частности, инкриминируют совершение правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения Семенченко и отправил его под стражу на два месяца без права на внесение залога. Семенченко отрицал все обвинения.

Позже Семенченко заявил, что начал голодовку. А 2 сентября во время заседания суда подозреваемому стало плохо. По предварительному диагнозу медиков, у экснардепа началось внутреннее кровотечение.

3 сентября Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Соломенского райсуда Киева о заключении под стражу Семена Семенченко.