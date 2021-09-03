Суд оставил под арестом экс-нардепа Семенченко, который более месяца голодает в СИЗО
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Соломенского райсуда Киева о взятии под стражу бывшего народного депутата Семена Семенченко. Он подозревается в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием.
Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда. Семенченко 26 июля изменили меру пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО сроком на 60 дней, то есть срок истекает уже 11 сентября.
По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения.
Уже более месяца назад Семенченко заявил, что начал голодовку. 2 сентября на заседании суда подозреваемому стало плохо. По предварительному диагнозу медиков, у экс-нардепа началось внутреннее кровотечение.
Как писал OBOZREVATEL,следствие установило, что Семенченко, а также "агент НАБУ" Евгений Шевченко создали частную военную компанию.
Кроме того, они предварительно являются возможными организаторами и участниками схемы контрабанды военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации. Детали продавали украинским госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
СБУ обнародовала доказательства по делу о незаконных поставках военных товаров из РФ. Посмотреть их можно по ссылке.