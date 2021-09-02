Вызывали скорую из-за кровотечения: голодающему Семенченко стало плохо во время заседания суда. Фото

Во время заседания суда подозреваемому в создании незаконного военизированного вооруженного формирования Семену Семенченко стало плохо. По предварительному диагнозу медиков, у экс-нардепа началось внутреннее кровотечение.

Это произошло на заседании в четверг, 2 сентября, сообщается на Facebook-странице подозреваемого. Уже больше месяца назад Семенченко заявил, что начал голодовку. Инцидент со скорой случился на 36-й день его протеста.

Фигурант почувствовал себя нехорошо, когда зачитывал свою речь перед судьей. Из-за этого пришлось временно прервать заседание.

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"По заключению бригады скорой медицинской помощи, Семену необходима срочная госпитализация, началось внутреннее кровотечение", – сказано в посте.

Однако от госпитализации мужчина отказался и заседание продолжилось.

Отрывки из заседания транслировались в прямом эфире:

Напомним, что 26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения Семенченко, который до этого находился на домашнем аресте. Подозреваемого снова отправили под стражу без альтернативы внесения залога.

Так, согласно решению от 26 марта, бывший народный депутат должен был два месяца находится в изоляторе (также без права на внесение залога). Однако 14 июля суд пересмотрел свое решение и отпустил подозреваемого на домашний арест.

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