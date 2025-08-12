Сбил двух пешеходов: ГБР задержало правоохранителя, который спровоцировал смертельное ДТП в Ровенской области. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали правоохранителя, который является фигурантом смертельного ДТП на Ровенщине. Сразу после аварии, мужчина отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР 12 августа. Правонарушителю сообщено о подозрении.

Детали дела

"Работники ГБР сообщили о подозрении сотруднику полиции из Ровно, который совершил смертельное ДТП. От него чувствовался резкий запах алкоголя, но он категорически отказался от осмотра на состояние опьянения", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 8 августа 2025 года около 17:30 возле села Бранов в Ровенском районе. Правоохранитель, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов.

В результате наезда 47-летний мужчина погиб на месте, а его 34-летний товарищ получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Водитель во время ДТП не пострадал. В присутствии свидетелей медики зафиксировали его отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Что грозит правонарушителю

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

