Превысила скорость: ГБР сообщило о подозрении правоохранительнице, которая насмерть сбила мужчину в Черкассах

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранительнице, которая сбила насмерть мужчину в Черкассах. Речь идет о старшем инспекторе сектора районного отдела правоохранительного органа в Черкасской области.

Видео дня

Детали обнародовали на сайте ГБР 11 августа. Фигурантке грозит до 8 лет тюрьмы.

Что известно

"Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору сектора районного отдела правоохранительного органа в Черкасской области, по вине которой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП произошло в январе 2025 года, когда водитель за рулем автомобиля ехала по городу в темное время суток с превышением разрешенной скорости.

Она совершила наезд на местного жителя 1958 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Эксперты установили, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, тогда как у водителя признаков употребления алкоголя или наркотиков не обнаружено.

Какое наказание грозит правоохранительнице

Женщине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины, нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Процессуальное руководство осуществляет Черкасская областная прокуратура", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа, в Черкасской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 19-летний водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 30-летний водитель грузовика от госпитализации отказался.

Как писал OBOZ.UA, 1 июля в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате аварии шестеро пассажиров получили травмы. По предварительным данным, 68-летний водитель автобуса VDL, двигаясь по бульвару Шевченко, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на две электроопоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!