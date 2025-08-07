На Львовщине 23-летний мотоциклист сбил двух пешеходов и погиб сам. Фото

В ДТП в селе Дрогомышль Яворивского района Львовской области погибли два человека. Водитель мотоцикла, не справившись с управлением, наехал на двух пешеходов.

Что известно о трагедии

На сайте областного Главного управления Национальной полиции Украины сообщается, что авария произошла около 22:40 среды, 6 августа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Согласно информации правоохранителей, за рулем мотоцикла Kawasaki находился 23-летний мужчина. Он проживал в Дрогомышле, уточнила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОВА на Facebook-странице.

Причины наезда на людей не уточняются, но известно, что это были двое жителей села Нагачев Яворивского района в возрасте 32 и 35 лет. Мужчины двигались в попутном направлении.

Из-за травм от дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента погибли водитель двухколесного и пешеход 1993 года рождения. 35-летний мужчина телесных повреждений не получил.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация с аварийностью на дорогах Львовщины

Согласно статистике Патрульной полиции, за 2024 год на дорогах области задокументировано 2307 ДТП с пострадавшими. В них травмировались 3026 человек и 254 человека погибли.

Основными причинами аварий с пострадавшими правоохранители назвали:

– превышение безопасной и установленной скорости движения (32% от общего количества ДТП с пострадавшими);

– нарушение правил маневрирования (20%);

– несоблюдение дистанции (10%).

