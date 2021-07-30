С ними мог быть еще один мужчина: мать подозреваемого в убийстве 6-летней девочки подростка выступила с заявлением

Мать подозреваемого в убийстве 6-летней Мирославы Третяк подростка заявила, что во время прогулки его сына Богдана с девочкой с ними был третий – мужчина по имени Максим Б.

Об этом Newsroom рассказала Галины Ф. По ее словам, старшая дочь Евгения общалась в Богданом, который и рассказал о мужчине.

"Богдан рассказал ей, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один мужчина – Максим Б. По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него", – говорила женщина.

При этом мать подростка признала, что ее 13-летний сын часто ругался с 6-летней Мирославой. В день трагедии они якобы не поделили обруч. Однако в то, что ее сын убил ребенка она не верит.

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