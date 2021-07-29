Суд избрал меру пресечения подростку, который сознался в убийстве 6-летней Мирославы Третяк
Подозреваемого в убийстве шестилетней Мирославы Третьяк в пгт Старый Салтов Харьковской области на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей. Напомним, что задержанному – 13 лет.
Об избрании подростку меры пресечения сообщила Харьковская областная прокуратура вечером в четверг, 29 июля. Заседание состоялось в Волчанском районном суде. Он удовлетворил ходатайство стороны обвинения, отметил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.
Как известно, информация о пропаже ребенка поступила в дежурную часть полиции 28 июля в 19:09.
К копам позвонила мама Мирославы, рассказав: ее шестилетняя дочь гуляла во дворе и около 18:00 без разрешения ушла на прогулку с 13-летним соседским мальчиком. Домой малышка не вернулась.
Девочку бросились искать. Были задействованы правоохранители, группа кинологов, а также волонтеры.
В итоге поисковая группа около полуночи этого же дня обнаружила жуткую находку в заброшенном доме. Ребенок был мертв, а на теле остались следы насильственной смерти – многочисленные ушибы головы и лица. При осмотре ссадины нашли также на теле погибшей.
Вероятного убийцу удалось установить по горячим следам. Заподозрили подростка-соседа, с которым Мирослава гуляла во дворе.
В прокуратуре при этом добавили, что, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена в суде.
Труп малолетней было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Чтобы установить обстоятельства убийства Мирославы Третьяк, правоохранители пригласили маму подозреваемого.
СМИ писали, что ребенка якобы могли изнасиловать, однако эти данные не подтверждены.