Обнаруженную мертвой 6-летнюю девочку на Харьковщине убил подросток: в полиции раскрыли детали

Полиция установила личность парня, который убил шестилетнюю Мирославу Третьяк в пгт Старый Салтов Харьковской области. Им оказался 13-летний местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. Чтобы установить обстоятельства происшествия, правоохранители пригласили маму подозреваемого.

Полицейские начали подготавливать ходатайство в суд о разрешении на допрос несовершеннолетнего парня и помещения его в приемник-распределитель для детей Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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