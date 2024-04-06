Россияне ударили 'Искандером' по Одесскому району: погиб гражданский

Днем 6 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. Под ударом оказалось одно из коммунальных предприятий Одесского района, погиб гражданский сотрудник.

Предварительно атаковали захватчики регион ракетой "Искандер-М". Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Предварительно, ракетой "Искандер-М" ударил по объекту коммунального хозяйства. Повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский сотрудник", – отметил он.

Кипер не обнародовал других деталей о последствиях атаки. В то же время, он заверил, что на месте прилета работают все соответствующие службы, а правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления, совершенного Россией в Украине.

Воздушная тревога в регионе, в частности, объявлялась с 13:08 до 13:33.

Напомним, во второй половине дня 6 апреля стало известно, что россияне обстреляли жилой район Харькова КАБами. Согласно первым сообщениям представителей местных властей, есть по меньшей мере одна жертва и раненые.

Атаковали захватчики Украину еще с вечера 5 апреля и ночью против 6 апреля. Во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

В частности, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях, впоследствии количество жертв возросло до 7 человек.

По Запорожью захватчики били два дня подряд: после обеда 5 апреля и на рассвете 6 апреля. В результате вчерашней атаки пострадали более 20 человек, среди них – дети, погибли четыре человека, есть значительные разрушения. Вторая атака была направлена на промышленные предприятия региона, обошлось без жертв.

Кроме того, армия Путина ночью атаковала ракетами курорт в Славянске, разрушив одно из зданий комплекса.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, в которое попал вражеский дрон.