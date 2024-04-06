Войска РФ обстреляли Харьковщину: вследствие попадания ракет есть погибшие и раненые

В ночь на субботу, 6 апреля, российские оккупационные войска ударили ракетами по Харьковской области. Попадания зафиксированы в Харькове и Дергачевской громаде. В областном центре есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Харькове есть попадания рядом с жилой застройкой.

"Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется", – написал Синегубов.

Впоследствии стало известно, что в Шевченковском районе Харькова вследствие удара оккупантов погибли двое гражданских мужчин. Еще по меньшей мере семь человек получили ранения.

"В Харькове вследствие вражеского обстрела, который произошел около 00:20, семь граждан с травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу. Среди пострадавших две женщины и пятеро мужчин. Повреждены многоэтажки, горит магазин", – отметили в полиции Харьковщины.

В Дергачевской громаде россияне попали ракетой в магазин, также вследствие атаки загорелись автомобили. По состоянию на данный момент данных о пострадавших нет.

По данным мониторинговых каналов Харьковщина была под ударом баллистических ракет, которые враг запустил из Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля российские террористы трижды атаковали город Харьков и Харьковскую область. Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам управляемыми авиабомбами среди бела дня, когда на улицах было много людей.

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