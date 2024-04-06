Армия России атаковала Киевщину дронами и ракетами: произошел пожар в результате падения обломков

Страна-террорист РФ в ночь на субботу, 6 апреля, атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В Киевской области силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, однако в результате падения обломков произошел пожар в ангарном помещении.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Сегодня ночью и утром враг атаковал область, применяя Шахеды и крылатые ракеты. Все враждебные цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что в результате падения обломков сбитых целей произошел пожар ангарного помещения в одном из населенных пунктов. Ее уже локализовали. Все оперативные службы задействованы и продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в субботу, 6 апреля, стало известно, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555. Поэтому в северных, южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога - вскоре "покраснели" и остальные регионы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!