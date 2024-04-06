Россияне обстреляли жилой район Харькова КАБами: есть погибший и раненые

Днем 6 апреля российские войска снова атаковали Харьков. По Шевченковскому району города они ударили авиабомбами.

Известно о жертве и раненых. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Есть повреждение гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", – написал Синегубов в 16:07.

Он добавил, что, по предварительным данным, враг атаковал жилой район облцентра КАБами.

О том, что российские войска запустили управляемые авиационные бомбы по Харьковской области, в воздушных силах Вооруженных сил предупредили в 15:10.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области", – отмечалось в сообщении.

В 15.47 Синегубов сообщил об ударах по Харькову и призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях.

Напомним, утром 6 апреля стало известно, что во время ночной вражеской комбинированной атаки на Украину силы ПВО сбили 28 БПЛА и три ракеты. Однако не обошлось без прилетов.

В частности, войска РФ атаковали Харьковщину ракетами и БПЛА, по состоянию на 8 часов утра 6 апреля известно о 6 погибших, 10 раненых и значительных разрушениях, впоследствии количество жертв возросло до 7 человек.

По Запорожью захватчики били два дня подряд: после обеда 5 апреля и на рассвете 6 апреля. В результате вчерашней атаки пострадали более 20 человек, среди них – дети, погибли четыре человека, есть значительные разрушения. Вторая атака была направлена на промышленные предприятия региона, обошлось без жертв.

Кроме того, армия Путина ночью атаковала ракетами курорт в Славянске, разрушив одно из зданий комплекса.

А в Киевской области в результате падения обломков произошел пожар. Горело также агропромышленное предприятие в Херсонской области, в которое попал вражеский дрон.