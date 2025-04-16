Россияне расстреляли безоружного украинского пленника в Волновахском районе: начато расследование

Российские оккуранты захватили в плен трех украинских защитников. Одного из них представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматов. Военное преступление россияне совершили на территории Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщил Офис генпрокурора. По факту военного преступления возбуждено уголовное дело.

По оперативным данным, 11 апреля трое украинских военнослужащих выполняли боевое задание на позиции неподалеку от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий российские захватчики взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных российские преступники убили на месте, расстреляв из автоматического оружия.

"Проводятся безотлагательные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ", – сообщили в прокуратуре.

Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Однако для террористической России не существует никаких законов и она продолжает совершать военные преступления.

Напомним, 13 марта стало известно, что военные российской армии, в очередной раз казнили попавших в плен безоружных украинских военнослужащих. Военное преступление захватчики совершили на территории Курской области РФ.

Впоследствии, 18 марта, бойцы спецназа "Ахмат" публично признались в казни украинских военнослужащих в Казачьей Локне Курской области. Соответствующее видео было показано российским пропагандистским телевидением.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казни украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений. Ведь действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!