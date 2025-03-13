В сети появились кадры с расстрелом оккупантами украинских военнопленных: Лубинец обратился в МККК и ООН

Военнослужащие российской армии, вероятно, в очередной раз казнили безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен. Военное преступление россияне совершили на территории Курской области РФ.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что кадры расстрела появились в сети.

На обнародованном видео видно по меньшей мере пятерых, вероятно, убитых военнопленных защитников Украины. Также отмечается, что это произошло возле села Суджанского района Курщины.

"Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны армии РФ", – отметил Лубинец.

Выполняя миссию омбудсмена Украины, он направил письма Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного креста (МККК), чтобы военное преступление было зафиксировано.

"Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность", – отреагировал уполномоченный ВРУ по правам человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казнить украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений.

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