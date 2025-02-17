Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию об очередном случае расстрела украинских пленных воинов оккупантами. Он заявил, что приказы на казнь, которые слышны на видео вероятного расстрела, свидетельствуют о сознательной политике России, и призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений.

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Соответствующее заявление Лубинец обнародовал в официальном Telegram-канале 17 февраля. "Очередное циничное преступление. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что смертная казнь является сознательной политикой России", – написал омбудсмен.

Он добавил, что действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Как омбудсмен Украины немедленно направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ ощутила последствия таких действий и не предпринимала их в дальнейшем", – заявил Лубинец.

Он также призвал свидетелей или имеющих какую-либо информацию об указанном преступлении против украинских военных немедленно сообщить об этом на "горячую линию" омбудсмана Украины за номером 0800 50 17 20.

По словам Лубинца, каждое свидетельство важно для установления истины.

Данная информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права, заявил омбудсмен.

17 февраля российские Z-каналы распространили видео, на которое, вероятно, попал новый случай расстрела пленных украинских защитников. На нем видно, как трое военных Сил обороны Украины сдаются в плен.

Российский командир заявил, что они из-за украинцев слишком долго находятся на "открытке", после чего приказал оставить в живых только одного пленного, а двоих других – "обнулить". На видео показан момент вероятного убийства одного из украинских воинов.