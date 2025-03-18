'Были уничтожены': бойцы спецназа 'Ахмат' публично признались в казни украинских военнослужащих в Казачьей Локне Курщины. Видео

Бойцы спецназа "Ахмат" публично признались в казни украинских военнослужащих в Казачьей Локне Курской области. Соответствующее видео было показано на российском пропагандистском телевидении.

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Об этом сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить". Такие действия российских оккупантов доказывают, что убийства украинских военных и мирных людей являются признанной политикой страны-агрессорки России.

"Российская государственная пропаганда опубликовала сюжет в котором боец с позывным "Джокер" рассказывает об убийстве украинских операторов БПЛА, которые "сопротивлялись". Это происходит на фоне тел украинцев, расстрелянных после того, как они сдались в плен", – говорится в сообщении.

В проекте отметили, что ранее российские оккупанты открыто демонстрировали свои преступления против военных ВСУ только в интернете, а сейчас эти действия приобрели признаки государственной политики.

"Были обнаружены вражеские операторы БПЛА, при зачистке села скрывались в домах. Их сразу обнаружили и уничтожили", – рассказал один из военных преступников РФ.

Жестокие поступки россиян свидетельствуют о том, что казни пленных и мирных жителей, вероятно, совершаются по приказу верхушки. Это не единичные случаи, отражающие целенаправленную стратегию страны-агрессорки.

Напомним, 13 марта стало известно, что военные российской армии, вероятно, в очередной раз казнили попавших в плен безоружных украинских военнослужащих. Военное преступление захватчики совершили на территории Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсман Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казнить украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений. По его словам, действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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