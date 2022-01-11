Россия объявила о новых военных учениях у границы с Украиной
В четырех российских областях, которые находятся на границе с Украиной, во вторник, 11 января, начались масштабные военные учения. Более трех тысяч военных России принимают участие в стрельбах возле украинского государства.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа России. Как отмечается, речь идет о Смоленской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях РФ. В учениях также задействована тяжелая техника.
В учениях РФ возле Украины принимают участие:
триста единиц военной техники;
три тысячи военных;
танки Т-72Б3;
боевые машины пехоты БМП-2;
стрелковое вооружение.
Как долго продлятся стрельбы, издание не уточняет. Известно только, что целью учений якобы является "выполнение контрольных стрельб и организация маршей при воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника".
Во время учений, как уточняется, военнослужащие Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий будут "отрабатывать боевое слаживание", а также "осваивать новые методы выполнения огневых задач в сложной обстановке".
Напомним, что Россия на фоне требований по "гарантиям безопасности" анонсировала проведение стратегических командно-штабных учений (СКШУ), в которых примет участие ее ядерная триада. Они носят название "Гром" и пройдут в начале 2022 года. Известно, что РФ проводит СКШУ ежегодно – обычно, в конце так называемого военного учебного года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале декабря 2021 года более десяти тысяч российских военнослужащих приняли участие в масштабных учениях в Южном военном округе, граничащем с Украиной. Они состоялись на тридцати полигонах.
Также в Российской Федерации похвастались проведением новых учений во временно оккупированном Крыму. К ним привлекли более полутысячи морских пехотинцев.