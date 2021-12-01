Россия начала масштабные военные учения возле украинской границы

Более десяти тысяч российских военнослужащих начали масштабные учения в Южном военном округе, граничащем с Украиной. Они состоятся на тридцати полигонах.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО в среду, 1 декабря. Как отмечается, в этот день состоялись построения и митинги, приуроченные к началу зимних учений.

В сообщении говорится, что военные РФ вышли на полигоны и заняли места в классах для "совершенствования боевой подготовки".

Полигоны, на которых начались учения, расположены в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях. А также во временно оккупированном Россией украинском полуострове Крым, в Северном Кавказе и на Кубани. Всего речь идет о 30 полигонах.

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"Военнослужащим предстоит принять участие в лагерных сборах и полевых выходах, тактических и командно-штабных учениях различного уровня – межвидовых, двусторонних, с привлечением разнородных сил", – говорится в сообщении.

Отметим, что Россия увеличивает скопление своих войск и техники недалеко от украинской границы. В частности на границе и на неподконтрольных украинскому правительству территориях размещено около 115 тысяч своих военных. За последние месяцы силы страны-агрессора не были отведены.

Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба военная группировка включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи из группы Conflict Intelligence Team заявили, что скопление войск РФ на территории Украины сравнимо с тем, которое наблюдалось весной этого года. Были продемонстрированы кадры, свидетельствующие о перекидывании Россией тяжелого вооружения и военной техники к границе и во временно оккупированный Крым.