Россия проводит учения морпехов в оккупированном Крыму: выяснились подробности

В Российской Федерации похвастались проведением новых учений во временно оккупированном Крыму. К ним привлекли более полутысячи морских пехотинцев.

Те якобы отрабатывали тренировки по уничтожению диверсионно-разведывательных групп "врага". Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на штаб Черноморского флота РФ.

Отмечается, что свыше 500 военных из соединения морской пехоты также отработали действия "по обороне колонн техники на марше".

Далее, как говорится в сообщении, российские военнослужащие проведут учения по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и даже противотанковых комплексов.

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При этом механики-водители будут отрабатывать приемы вождения в преодолении различных препятствий при движении по пересеченной местности, а также морскому побережью.

В штабе Черноморского флота РФ заявили, якобы учения, которые проходят на оккупированном Крымском полуострове, являются плановыми.

Напомним: масштабные военные учения начались 1 декабря в Южном военном округе РФ, который граничит с Украиной. К ним привлекли более 10 тысяч российских военнослужащих. Отмечалось, что зимние тренировки будут проходить в общем на 30 полигонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников анонсировал строительство со следующего года баз Военно-морских сил. По его словам, они будут дислоцироваться в Николаевской и Запорожской областях.