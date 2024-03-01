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Российский агент, шпионивший на полигонах ВСУ под видом инструктора, получил 15 лет тюрьмы

Олег Тимченко
Расследования
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Российский агент, шпионивший на полигонах ВСУ под видом инструктора, получил 15 лет тюрьмы

Российский агент, шпионивший на полигонах Вооруженных сил Украины под видом инструктора, получил приговор суда. Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Злоумышленником является инструктор по тактической подготовке местной общественной организации.

Он использовал свою деятельность для осуществления разведывательных операций. В частности, под прикрытием тренировок он собирал информацию о военных объектах и военном потенциале Вооруженных сил.

Злоумышленник был задержан в феврале 2023 контрразведчиками СБУ на горячем. Во время обыска в его доме изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник сотрудничал с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым (известный как "Лохматый"), который скрывается во временно оккупированном Донецке и имеет связи с ФСБ.

Кроме того, чтобы получить "нужную" информацию, он пытался "втемную" использовать украинских защитников, с которыми знакомился во время полевых тренировок.

Суд признал преступника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ⁠ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшую учительницу из Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее "наведению" оккупанты похитили и пытали нескольких участников сопротивления в регионе.

Также стало известно, что сотрудники Службы задержали предательницу, которая приводила российские ракеты в Харьков. Она также просила чаще обстреливать облцентр, чтобы нанести максимальные разрушения, и ожидала оккупации.

За измену безработная харьковчанка надеялась получить "должность" в оккупационной администрации РФ в случае захвата Харькова, поэтому прилагала для оккупации родного города максимальные усилия. Теперь же остальную жизнь она может провести за решеткой.

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