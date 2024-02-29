Ждала захвата города врагом: СБУ задержала предательницу, которая наводила российские ракеты в Харьков. Фото

В Харькове задержали "ценную" агентку России, которая наводила ракеты на город, просила чаще его обстреливать, чтобы нанести максимальные разрушения, и ждала оккупацию. Теперь местной жительнице грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что безработная женщина надеялась получить должность в оккупационной администрации РФ в случае захвата Харькова, поэтому старалась для врага максимально.

По данным следствия, подозреваемая выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали россияне, фотографировала "нужные" объекты и обозначала их на картах Google. Всю информацию женщина передавала через мессенджер.

Спецслужбы разоблачили фигурантку на начальном этапе ее разведывательной активности, благодаря чему пошагово задокументировали ее преступные действия, задержали и соответственно предотвратили серию ракетных ударов по городу.

Установлено, что представитель российской разведки завербовал харьковчанку дистанционно в конце 2023 года. Пока женщина находится под стражей, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Перспективы для фанатки "русского мира" совсем не оптимистичны – может остаток жизни провести за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Закарпатье СБУ разоблачила клириков УПЦ Московского патриархата, которые распространяли пропаганду бывшего СССР и были идеологическими сторонниками коммунистического режима. Свои коммунистические идеи священнослужители публиковали в социальных сетях.

– В Харьковской области СБУ задержала приспешника россиян, который во время оккупации региона сотрудничал с захватчиками. В частности, он занимался ремонтом поврежденной российской бронетехники в разгар боев за Харьков.

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