СБУ задержала экс-учительницу, которая сдавала оккупантам украинских патриотов во время боев за Харьков. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшую учительницу с Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее "наводке" оккупанты похитили и пытали нескольких участников сопротивления в регионе.

Из похищенных украинцев россияне пытались "выбить" информацию о Силах обороны. Подробности рассказали в СБУ.

Как установили киберспециалисты Службы, во время оккупации части Харьковской области с оккупантами начала сотрудничать 57-летняя бывшая учительницв младших классов в селе Лукьянцы Липецкой общины. С работы ее уволили после того, как она была привлечена к ответственности за избиение учеников.

Когда же на землю Харьковщины пришли российские оккупанты, эта поклонница "русского мира" радостно вызвалась сотрудничать с врагом. Пока ее село было оккупировано, она указывала захватчикам места пребывания украинских патриотов, обрекая последних на похищение и пытки.

"По ее наведению рашисты похитили и заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе. Среди них – депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины. В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки – постоянно избивали и на длительное время оставляли без еды и воды. Таким образом российские оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков", – говорится в сообщении.

Желаемого, добавили в Службе, захватчикам достичь не удалось: задержанные украинцы, несмотря на пытки, не рассказали оккупантам того, что тех интересовало.

Через некоторое время нескольких задержанных, по данным СБУ, оккупанты отпустили. А одного из украинцев вывезли в Белгородскую область. После двух лет плена его обменяли на российского боевика.

Когда село Лукьянцы было деоккупировано, предательница переехала в Харьков. В облцентре она, отмечают в Службе, "залегла на дно", надеясь, что сможет избежать правосудия. Однако спецназовцы ее разыскали и задержали на съемной квартире.

"Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры", – резюмировали в Службе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала сотрудницу университета в Харькове, которая помогала врагу. Она проводила доразведку и собирала информацию о Силах обороны, в частности, в разгар боев за Харьков.

Также стало известно, что сотрудники Службы задержали предательницу, которая приводила российские ракеты в Харьков. Она также просила чаще обстреливать облцентр, чтобы нанести максимальные разрушения, и ждала оккупации.

За измену безработная харьковчанка надеялась получить "должность" в оккупационной администрации РФ в случае захвата Харькова, поэтому прилагала для оккупации родного города максимальные усилия. Теперь же остаток жизни она может провести за решеткой.