Российские оккупанты ударили по Селидову: у женщины рваная рана лица и ссадины

Страна-агрессор не перестает атаковать Донетчину. На этот раз российские оккупанты ударили по Селидову.

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Об этом сообщили в городской военной администрации. Отмечается, что во время атаки пострадала женщина, у нее зафиксирована рваная рана лица и ссадины.

"2 сентября, примерно в 17:30 оккупационные войска атаковали город Селидово из артиллерии. Ранения получила местная жительница, 1976 года рождения", – говорится в сообщении МВА.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ дважды в день ударили по Харькову, есть пострадавшие.

Также кафиры с левого берега обстреляли поселок Киндейка под Херсоном. По меньшей мере, трое мирных жителей пострадали.

А в результате удара по Купянску погибла 78-летняя женщина.

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