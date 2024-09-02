Российская армия ударила по Купянску на Харьковщине: погибла женщина, поврежден дом
Страна-агрессор не перестает терроризировать Харьковщину. В этот раз под обстрелом оказался город Купянск.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что во время атаки погибла пожилая женщина.
"В 15:30 оккупанты ударили по городу Купянск. В результате обстрела поврежден дом. Погибла 78-летняя женщина", – отметил Синегубов в своем сообщении.
Ранее также сообщалось, что утром 2 сентября, в разгар воздушной тревоги из-за ракетной атаки РФ на Украину, в Харькове раздался взрыв. Вражеская ракета попала по садовому обществу в Индустриальном районе города.
Напомним, также во время утренней ракетной атаки 2 сентября россияне пытались нанести удары по Киеву. В столицу враг направил крылатые и баллистические ракеты. В нескольких районах зафиксировано падение обломков и пожара.
Масштабную тревогу в Украине 2 сентября объявили около 5 часов утра из- за запуска россиянами ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.
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