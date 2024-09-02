Россияне второй раз за день ударили по Харькову: есть пострадавшие, вспыхнули гаражи и повреждена теплотрасса

Российские оккупанты второй раз за день 2 сентября нанесли удары КАБами по Харькову, в городе прозвучала серия взрывов. В Киевском районе две бомбы попали в гаражи, вспыхнул пожар, под удар попал также один из вузов, пострадали семь человек. Попадание есть и в Русской Лозовой под Харьковом, там повреждено частное домовладение, один пострадавший.

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Мэр Харькова Игорь Терехов по состоянию на 15:24 сообщил о взрывах в городе. Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь информировал, что попадание было в Киевском районе.

Поврежден автомобиль, по состоянию на 15:45 информации о пострадавших не было, однако через десять минут глава ОВА сообщил о пяти пострадавших.

"На эту минуту известно о пяти пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается", – рассказал Синегубов по состоянию на 15:55.

Мэр Харькова уточнил: на месте одного из прилетов горят гаражи, в соседних домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса.

"На месте работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБ обследуются", – написал Терехов в официальном Telegram-канале.

Позже глава ОВА рассказал, что, по предварительным данным, в гаражный кооператив возле жилых домов в Киевском районе попали два КАБа. Там загорелся пожар, обошлось без пострадавших.

Еще одно попадание зафиксировано на территории одного из вузов. Там пять пострадавших, осмотр продолжается, информировал он.

По состоянию на 16:33 Синегубов сообщил уже о семи пострадавших.

"Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще пять женщин – в среднем состоянии", – написал он.

Кроме того, в 15:41 Синегубов сообщил об обстреле села Русская Лозовая.

"Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший. Информация обновляется", – написал руководитель Харьковской области.

Раненый – пожилой мужчина 1956 года рождения. Его состояние стабильное, медики оказывают необходимую помощь, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

По его словам, около 15:40 россияне ударили также по селу Безруки. Попадание пришлось по открытой территории, информация о пострадавших и разрушении пока не поступала.

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