Россияне атаковали поселок на Херсонщине: трое пожилых людей получили травмы и ранения

2 сентября российские захватчики с левого, временно оккупированного берега обстреляли поселок Киндийка под Херсоном. Минимум трое гражданских пострадали.

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Херсонская ОГА (ОВА) на своем Telegram-канале сообщила, что произошла серия атак –около 13:00 и 14:00 понедельника. Потерпевшие сами обратились в медицинское учреждение.

В первый раз под вражеский удар попали два человека: 56-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Врачи диагностировали у них взрывные травмы и осколочные ранения. "Пострадавшие – под наблюдением медиков", – заявила пресс-служба.

В районе 14:00 в результате российского террористического удара 52-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранение бедра. Он также обратился в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 сентября войска Российской Федерации нанесли удар по гражданскому в Херсоне. На пожилого мужчину преступники сбросили взрывчатку с беспилотника. 79-летний мужчина получил ранения и попал в больницу.

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