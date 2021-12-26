Российские наемники на Донбассе обстреляли ВСУ и ранили украинского защитника

В воскресенье, 26 декабря, российско-оккупационные войска в Донбассе 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате действий врага один украинский защитник получил ранение.

Воина доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, сообщили в вечерней сводке Операции объединенных сил в Facebook. В то же время украинские военные заставили противника прекратить преступные действия, открыв ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В штабе ООС сообщили, что вооруженные формирования РФ вели обстрелы в направлении:

Южного, Песков, Новолуганского и Шумов – из гранатометов разных систем;

вблизи Талаковки – был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого противник совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

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Отмечается, что благодаря усилиям воинов ВСУ границы украинских подразделений остались прежними. Мероприятия по противодействию и сдерживанию вооруженной агрессии России на востоке Украины продолжаются.

Напомним, 18 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь по ВСУ, в частности, из запрещенного "Минском" вооружения. Как следствие, ранение получил один украинский боец. Его доставили в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.

Также 16 декабря на Донбассе погиб 30-летний украинский воин Станислав Запорожец. Он служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Военного убил снайпер российско-оккупационных войск. Запорожец был родом из Луганской области. У него остались мать и младший брат.

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