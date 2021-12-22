ВСУ на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды за минувшие сутки нарушали "тишину" на Донбассе, применяя запрещенное вооружение. Также их действия привели к ранению воина Объединенных сил, ныне он находится в больнице, в состоянии средней тяжести.

Защитники Украины дали врагу адекватный ответ, вместе с тем уничтожив его беспилотник. Об этом говорится в утренней сводке по ситуации на фронте от штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что 21 декабря оккупанты из стрелкового оружия вели обстрелы по украинским позициям возле Широкино на Донетчине. Тогда как вблизи Марьинки они применили минометы 120-мм калибра.

Кроме этого, в районе Красногоровки противник запустил к позициям ВСУ беспилотный летательный аппарат типа "Квадро". Украинские военнослужащие его вовремя обнаружили и уничтожили. Они открывали огонь не из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В штабе ООС добавили, что на утро 22 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, от пули пророссийского снайпера на Донбассе погиб 30-летний военный Станислав Запорожец из Луганской области. Старшему солдату 74-го ОРБ до окончания контракта оставалось около трех месяцев, он планировал вернуться домой и создать семью, однако не успел.