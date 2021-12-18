Наемники РФ ранили украинского защитника на Донбассе – штаб ООС
Российско-оккупационные войска обстрелялинНа Донбассе 18 декабря открыли огонь по Вооруженным силам Украины, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. В результате ранение получил один украинский боец.
Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Пострадавшего воин доставили в госпиталь, он в удовлетворительном состоянии (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).
По состоянию на 17:00, оккупанты семь раз нарушали режим прекращения огня, четыре из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Враг обстреливал позиции ВСУ:
в районе Широкино был применен беспилотник, который сбросил ВОГ-17;
в районе Южного из 82-мм минометов и стрелкового оружия;
в районе Водяного и Троицкого из 82-мм минометов;
возле Новозвановки из гранатометов разных систем.
Украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного вооружения, заставив противника прекратить обстрелы.
Как сообщал OBOZREVATEL, за 17 декабря оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и гранатометы.