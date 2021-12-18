Наемники РФ ранили украинского защитника на Донбассе – штаб ООС

Юрий Сергиенко
Расследования
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Наемники РФ ранили украинского защитника на Донбассе – штаб ООС

Российско-оккупационные войска обстрелялинНа Донбассе 18 декабря открыли огонь по Вооруженным силам Украины, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. В результате ранение получил один украинский боец.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Пострадавшего воин доставили в госпиталь, он в удовлетворительном состоянии (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 17:00, оккупанты семь раз нарушали режим прекращения огня, четыре из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Враг обстреливал позиции ВСУ:

  • в районе Широкино был применен беспилотник, который сбросил ВОГ-17;

Видео дня
Широкино.

  • в районе Южного из 82-мм минометов и стрелкового оружия;

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Южное.

  • в районе Водяного и Троицкого из 82-мм минометов;

Водяное.
Троицкое.

  • возле Новозвановки из гранатометов разных систем.

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Новозвановка.

Украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного вооружения, заставив противника прекратить обстрелы.

Пост штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 17 декабря оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и гранатометы.

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