Наемники РФ ранили украинского защитника на Донбассе – штаб ООС

Российско-оккупационные войска обстрелялинНа Донбассе 18 декабря открыли огонь по Вооруженным силам Украины, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. В результате ранение получил один украинский боец.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Пострадавшего воин доставили в госпиталь, он в удовлетворительном состоянии (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 17:00, оккупанты семь раз нарушали режим прекращения огня, четыре из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Враг обстреливал позиции ВСУ:

в районе Широкино был применен беспилотник, который сбросил ВОГ-17;

Видео дня

в районе Южного из 82-мм минометов и стрелкового оружия;

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в районе Водяного и Троицкого из 82-мм минометов;

возле Новозвановки из гранатометов разных систем.

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Украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного вооружения, заставив противника прекратить обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 17 декабря оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и гранатометы.