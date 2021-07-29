Родные убитой на Харьковщине 6-летней девочки рассказали о трагедии: поняли, что произошло худшее

Семья 6-летней Мирославы Третяк, убитой в Старом Салтове Харьковской области, рассказала о последних часах жизни девочки. С 13-летним подростком, который подозревается в совершении преступления, она была знакома с младенчества, ведь его семья живет на первом этаже этого же дома.

Об этом пишет NewsRoom. Журналист пообщался с родителями Мирославы, старшой сестрой, бабушкой и дедушкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мама Татьяна Третяк рассказала, что сосед Богдан постоянно водился с младшими детьми: в компании была Мирослава и ее одноклассница Вика.

"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", – вспомнила она.

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Накануне убийства девочка пожаловалась маме, что Богдан ее обижал – толкал и выбросил обруч.

"Я сказала не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет", – отметила Татьяна.

Вечером Мирослава снова попросилась играть с подружкой и взяла велосипед.

"Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом", – сказала мать.

Она оббежала окрестности в поисках дочери, но увидела Богдана одного. Подросток сначала сказал, что не видел Мирославу, а потом – что они якобы расстались в определенном месте и больше он ее не видел. К поискам подключились полиция, волонтеры и местные жители.

Тело девочки нашли поздней ночью в заброшенном доме.

"Во время поиска люди обнаружили трусики и обувь. Мы поняли, что произошло худшее", – рассказал дедушка погибшей.

Мать Мирославы утверждает, что Богдана нельзя считать нормальным ребенком.

"Как можно назвать нормальным человека, который детей в школе толкает, бросает в них камнями, когда котов в туалете топит", – добавила она.

Напомним, в пресс-служба полиции Харьковщины проинформировали, что Мирославу Третяк убил подросток Богдан Ф., который живет с мамой по соседству с семьей погибшей.

Тело ребенка нашли в 23:50 в заброшенном здании. У нее было разбито лицо и голова.

Местные Telegram-каналы ранее писали, что девочку якобы изнасиловали.

Три года назад подростка поймали на том, что он издевался над животными – расправился с тремя щенками, бил их головой об землю.

Сейчас Богдан задержан, по неподтвержденной информации, он уже во всем сознался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове ищут девушку с татуировкой розы. Она поехала кататься на катамаране по Вяловскому водохранилищу, нырнула в воду и исчезла. Девушку два дня искали водолазы, но так и не нашли.

Якобы Виктория из неблагополучной семьи и ее матери "наплевать", что дочь исчезла.