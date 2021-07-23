В Харькове ищут девушку с татуировкой розы: пропала во время вечеринки с друзьями. Фото

В Харькове ведется поиск девушки Виктории Лукашовой, 1999 года рождения, которая пропала после отдыха с компанией молодых людей на Вяловском водохранилище. Харьковчанку видели в последний раз 18 июля.

Пресс-служба ГУ НПУ в регионе передает, что в селе Русские Тишки на базе отдыха "Аква" девушка поехала кататься на катамаране по Вяловскому водохранилищу, нырнула в воду и пропала.

Telegram-канал "Труха Харьков" пишет, что компания из восьми человек катались на двух катамаранах. Девушка якобы не удержалась и упала в воду. После ее два дня искали водолазы, но так и не нашли.

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Позже один из людей в компании рассказал, что они действительно отдыхали вместе с Викторией, отмечая день рождения. Также они якобы в тот день видели девушку в первый раз.

"Каждый в ответе сам за себя. В первую очередь, не нужно пьяным, который не умеет плавать, лезть в воду и искать приключения. Полиция занимается этим делом, все, кто с ней был на катамаране, дали показания", – рассказал один их присутствующих на вечеринке.

Также сообщалось, якобы Виктория из неблагополучной семьи и ее матери "наплевать", что дочь пропала.

В тот трагический день Виктория была одета в белую футболку и короткие джинсовые шорты. Приметы: на вид 20-22 года, рост 160 см, черные волосы. Из особенностей – тату розы на правой кисти руки.

В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что розыск девушки продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в Киеве нашли тело 18-летней Русланы Григи, которая накануне ушла в лес и пропала без вести. Группа активистов вместе с правоохранителями разыскивали ее с вечера 4 июля.