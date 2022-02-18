Родителям Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП, объявили о подозрении. Фото

Родителям 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti устроил смертельное ДТП в Харькове, объявили о подозрении. Речь идет о злостном невыполнении обязанностей по присмотру за ребенком.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры в Facebook. Расследование ведется по статье 166 уголовного кодекса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сообщено о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по присмотру за ребенком, что повлекло тяжкие последствия", – подчеркнули в прокуратуре.

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Родителям парня грозит от 3 до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на такой же срок.

Напомним, что 31 декабря 2021 года в суд было направлено дело в отношении подростка. 17 февраля должно было пройти судебное заседание по делу Харьковского, однако из-за болезни адвоката обвиняемого, оно не состоялось.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошло на пересечении ул. Одесской и пр. Гагарина в Харькове 26 октября. На огромной скорости Infiniti влетел в Chevrolet Aveo, двигавшийся на зеленый свет по проспекту Гагарина. Автомобили фактически разорвало на части, один человек погиб, еще трое были серьезно травмированы.